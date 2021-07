Kraków. Trasa Łagiewnicka: budują ścieżki dla rowerzystów [ZDJĘCIA]

– Obecnie kończymy wykonywanie całego układu ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Witosa, wyprowadzamy układ ścieżek rowerowych w kierunku ulicy Totus Tuus. Ten układ drogowy dla rowerzystów będzie oddany do końca wakacji. Wzdłuż ulicy Zakopiańskiej mamy tam już wykonaną część ścieżek rowerowych i najdalej do października ścieżki w tym rejonie powinny zostać zakończone. Z kolei na ulicy Rostworowskiego, chcemy oddać mieszkańcom zarówno ciągi piesze, rowerowe jak i układ drogowy do końca wakacji – zapowiada Krzysztof Migdał, inżynier kontraktu ze spółki Trasa Łagiewnicka.