Kraków. Tydzień Zrównoważonego Transportu, czyli co kierowca dostanie za darmo?

Kampania i wydarzenia towarzyszące rozpoczynają się już 16 września i potrwają do 22 września. W czwartek i piątek, w dolnej części ronda Mogilskiego od godziny 11.00 aż do wyczerpania zapasów, mieszkańcy będą mogli odebrać sadzonki roślin ozdobnych. Również jutro w okolicach ronda Mogilskiego będzie można sprawdzić stan techniczny swojego roweru w ramach projektu „Handshake”. Rowerowa akcja zostanie powtórzona na alei Róż w sobotę, 18 września.

Natomiast slogan krakowskiej kampanii to „Jestem Eko w Krakowie – korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Tym hasłem zachęcamy mieszkańców do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a jednocześnie do odkrywania piękna własnego miasta, regionu lub kraju, a także do tego, aby wybierając środek transportu, dbać o środowisko i zdrowie innych.