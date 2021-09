Kraków. W bloku na os. Piastów znaleziono pociski artyleryjskie. Ewakuowano mieszkańców, saperzy pracowali całą noc NOWE FAKTY

Jak dowiadujemy się od podinsp. Katarzyny Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji, funkcjonariusze weszli do mieszkania 37-letniego krakowianina, który wcześniej trafił do jednego z podkrakowskich szpitali z obrażeniami od rozerwania się ładunku wybuchowego. Obrażenia wskazywały na to, że mężczyzna eksperymentował z materiałami wybuchowymi.

- Informacja o takim pacjencie, mocno poranionym mężczyźnie trafiła do policji. Wtedy stwierdziliśmy, że musimy sprawdzić, czy mężczyzna nie ma niebezpiecznych przedmiotów w mieszkaniu. Policjanci znaleźli tam niewybuchy z czasu II wojny światowej - trzymane na stole, po szafach… - relacjonuje Katarzyna Cisło.