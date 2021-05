Kraków. W jednej ze szkół podstawowych 24 uczniów nie przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z powodu kwarantanny

We wtorek 25 maja uczniowie ósmych klas przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mogli to zrobić, bowiem w w podstawówce przy ul. Czarnogórskiej 24 osoby musiały pozostać w domach na kwarantannie.

Jeden z uczniów ósmej klasy poczuł się źle w czwartek. Jak zapewnia dyrektor podstawówki Jolanta Kluz, o tym fakcie został poinformowany Sanepid i Kuratorium Oświaty w Krakowie, a dzieci w piątak i poniedziałek uczyły się zdalnie.