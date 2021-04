Kraków. W powietrzu czuć wiosnę. Nad zalew Bagry ściągnęli spacerowicze i miłośnicy sportów wodnych. Nowa moda na deski SUP! Bartosz Dybała

Bagry to stały punkt na spacerowej mapie Krakowa. W powietrzu w końcu czuć wiosnę, dlatego miłośnicy dwóch kółek, wędkarstwa oraz pływania żaglówkami wybrali się nad zalew, by skorzystać z lepszej niż ostatnio pogody. Furorę robiły też deski z wiosłem (tzw. SUP). Przy okazji krakowianie mogli zaobserwować, jak idą prace nad budową kolejnej w stolicy Małopolski tężni solankowej. Do jej stworzenia wykorzystywane są m.in. gałęzie tarniny.