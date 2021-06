Kraków. W sobotni ranek park Jordana zamienił się w zielony klub fitness. A to dopiero początek! [ZDJĘCIA]

Bezpłatny maraton fitness to część kampanii #KrakówWFormie. Zajęcia w krakowskich parkach poprowadzi zawodowa trenerka Dominika Waksmundzka. Na początek krakowianie o formę dbali w parku Jordana, w niedzielę zielonym klubem fitness stanie się park Lotników.

W lipcu i sierpniu maraton fitness odwiedzi parki położone w innych częściach miasta, tak by do ruchu i aktywności zaprosić wszystkich krakowian. Wkrótce do rąk mieszkańców trafić ma też drukowana broszura – przewodnik po rekreacyjnej i sportowej ofercie Krakowa, z zestawem pomysłów na aktywne spędzanie wolnego czasu.