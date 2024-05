Kraków. Wielkie hałdy ziemi przy pętli. Budowa tramwaju do Mistrzejowic od drugiej strony

W najbliższym czasie na obszarze pętli tramwajowej „Mistrzejowice” prace będą obejmować kanalizacje sanitarną i deszczową, a wzdłuż całego terenu budowy będzie to dalsze prowadzenie przebudowy sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej.

Budowa tramwaju do Mistrzejowic w Krakowie nabiera coraz większego rozmachu, plac budowy się powiększa, a robotnicy budują tunel nawet nocami. Z kolei na Zwierzynieckiej i Kościuszki coraz więcej…

Tramwaj do Mistrzejowic

Linia łącząca skrzyżowanie ulic Meissnera i Lema z pętlą w Mistrzejowicach powstanie w ramach IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Dzięki temu ok. 4 5-kilometrowemu połączeniu czas dojazdu do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut. Tramwaje na tej trasie będą mogły kursować już w 2025 roku, z częstotliwością nawet 90 sekund.

Torowisko ma przebiegać od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Kazimierza Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu. W ramach inwestycji powstaną elementy infrastruktury umożliwiające w przyszłości budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Lema. Wartość projektu to 1,92 mld zł (w tym ok. 616 mln zł netto stanowią nakłady inwestycyjne).