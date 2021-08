Kraków. Wojna polsko-polska w sejmiku małopolskim. Po awanturze i burzliwej dyskusji radni sejmiku utrzymali "deklarację anty LGBT"

Za utrzymaniem uchwały sprzed 2 lat głosowało 23 radnych z PiS, przeciwko było 14 radnych z opozycji (PO, PSL-Nowoczesna i Tomasz Urynowicz).

Podczas debaty przed głosowaniem wszyscy radni od prawa do lewa zapewniali, że są tolerancyjni wobec społeczności LGBT. Słuchając osób zabierających głos można wywnioskować, że diabeł tkwi w... światopoglądzie. Samorządowcy PiS twierdzą, że to politycy krajów zachodniej UE chcą nam wmówić, że nie jesteśmy tolerancyjni, a sami w swojej historii nie raz dowiedli, że z tolerancja wobec odmiennych preferencji seksualnych są na bakier. Z kolei opozycja uważa, że deklaracja anty LGBT jest haniebna i cofa nasze społeczeństwo do średniowiecza, a deklaracja anty LGBT rodzi agresję wobec osób homoseksualnych. Podczas gorącej wymiany zdań padły porównania do nazizmu, przypomnienie krucjat krzyżowych, sypano tez cytatami słynnych myślicieli.