Kolejne zwroty akcji w małopolskim sejmiku. Barbara Nowak nie odda mandatu, ale PiS traci dwóch radnych

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że PiS miał do tej pory 21 z 39 mandatów w sejmiku.

W Radiu Zet o te ostatnie ruchy został zapytany Jacek Sasin.

- Pana Gawrona nie znam, nie miałem okazji poznać. Ministra Ćwika znam dobrze, cenię go sobie, to na pewno strata – stwierdził jeden z najważniejszych polityków w PiS. - Zawsze jest to przykre, jeśli ktoś podejmuje taką decyzję. Rozumiem, że to konsekwencja rokoszu, który miał miejsce w sejmiku małopolskim. Żałuję tej decyzji. To czas, żeby się konsolidować, a nie dzielić.