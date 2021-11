Kraków. Wpadł z ponad dwoma kilogramami amfetaminy, bo jechał... bez włączonych świateł mijania

Na początku listopada br. funkcjonariusze z Komisariatu I Policji w Krakowie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę citroena, który poruszał się po drodze publicznej bez włączonych świateł mijania. Podczas przeprowadzanej kontroli policjantów zastanowiło nerwowe zachowanie 37-letniego mieszkańca Krakowa. Funkcjonariusze postanowili dokładniej skontrolować jego samochód. W trakcie przeszukania, pomiędzy fotelem kierowcy a pasażera, policjanci znaleźli czarną, materiałową torbę, w której znajdowały się dwa opakowania z zapięciami strunowymi, z białą substancją przypominającą narkotyki.

Mundurowi zatrzymali 37-latka w związku z podejrzeniem posiadania środków odurzających i udali się z nim do jednostki Policji, gdzie po przebadaniu substancji testerem narkotykowym okazało się, że jest to amfetamina. W międzyczasie, kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeszukali mieszkanie mężczyzny na jednym z nowohuckich osiedli znajdując tam woreczek foliowy z amfetaminą oraz wagę elektroniczną.