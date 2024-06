Kraków. Wraki samochodów znikają z ulic Krakowa podczas akcji straży miejskiej

Straż miejska lontynuuje usuwanie pojazdów nieużytkowanych w Nowej Hucie. Na lawecie odjechały:

VW, Honda – ul. Stadionowa,

Škoda, Audi – ul. Pokrzywki,

Volvo – al. Róż,

Fiat – ul. Andersa,

Opel – ul. Zuchów.

Zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym straż miejska może usunąć pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest on użytkowany oraz pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, znajdujący się na drodze publicznej, w strefie ruchu oraz w strefie zamieszkania.

Pojazdy z dróg wewnętrznych mogą być usunięte tylko wtedy, gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, czyli np. posiadają wystające ostre elementy, rozbite szyby.

W sytuacji gdy pojazd zaparkowany jest na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia – nie ma podstaw, aby go usunąć. Strażnicy rozmawiają wówczas z właścicielem pojazdu i proszą go o doprowadzenie auta do stanu używalności lub usunięcie go z miejsca.