Kraków. Wreszcie jest szansa na dokończenie przebudowy placu Biskupiego. Wybrano wykonawcę prac [ZDJĘCIA]

- Brakujące pieniądze zostały wygospodarowane w ramach przesunięć w budżecie miasta. Wskazaliśmy wykonawcę, teraz jeżeli nie będzie odwołań od tego rozstrzygnięcia, to zostanie z nim podpisana umowa i będą mogły być kontynuowane prace budowlane - informuje Michał Pyclik z ZDMK.

W przetargu na dokończenie przebudowy placu Biskupiego ZDMK wybrał ofertę firmy Profkam z Nawojowej Góry, opiewającą na kwotę 3,2 mln zł. Pozostałe oferty wpłynęły od firm: R.D.M. Śródmieście (Kraków) - 3,8 mln zł; Sko-Bud (Kraków) - 3,9 mln zł. Okazało się jednak, że ZDMK planował przeznaczyć na zadanie 2,3 mln zł. Do tego, by podpisać umowę z firmą, która złożyła najtańszą ofertę, potrzeba było więc dodatkowo ok. 900 tys. zł i taką kwotę znaleziono w ramach budżetowych przesunięć.