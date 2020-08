Kraków. Wybuch przy ulicy Christo Botewa, jedna osoba poszkodowana. Co tam się wydarzyło?

Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. - Przed godz. 11 otrzymaliśmy zgłoszenie, że doszło do pożaru w budce z kebabami. Wszyscy zdążyli się ewakuować. Faktycznie jedna osoba jest poszkodowana, została poparzona, prawdopodobnie doszło do tego podczas próby ugaszenia ognia - przekazał nam Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Czarny dym unosił się w środę (26.08) przed południem nad Krakowem. W sieci pojawiła się informacja, że doszło do wybuchu, prawdopodobnie butli z gazem w budce gastronomicznej przy ul. Christo Botewa. Poszkodowana miała zostać jedna osoba.

Na miejscu działa też policja. - Na miejscu jest też pogotowie. Mamy informację o poszkodowanym pracowniku lokalu, w którym doszło do pożaru. Został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z jego oświadczenia wiemy, że prawdopodobnie był to wybuch butli z gazem - podkreśla Anna Wolak-Gromala z zespołu prasowego krakowskiej policji.