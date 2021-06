Kraków. Wyłudzili od seniorki 150 tysięcy złotych

2 czerwca br. do seniorki zamieszkującej rejon Starego Miasta w Krakowie zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Rozmówca poinformował kobietę, że jej oszczędności zgromadzone na koncie bankowym są zagrożone. Fałszywy funkcjonariusz przekonywał również, że wyciekły informacje o danych z jej dowodu osobistego i ktoś zaciągnął na nią pożyczkę. Następnie mężczyzna przekierował rozmowę do innej osoby, która podała się za ‘’prokuratora’’. Fałszywy prokurator przekazał natomiast kobiecie, że potrzebują jej pomocy przy rozpracowaniu oszustów bankowych. Nieświadoma zagrożenia seniorka przekazała dzwoniącemu naciągaczowi login i hasło do jej rachunku bankowego. Oszuści, wykorzystując te dane, wykonali kilkanaście transakcji bankowych, które zostały potwierdzone przez seniorkę wiadomościami SMS. W ten sposób kobieta straciła 150 tysięcy złotych.

8 czerwca br. kryminalni udali się do jednej z miejscowości w powiecie puławskim, w województwie lubelskim, gdzie mieli ukrywać się oszuści. Drzwi do mieszkania otworzyła 38-letnia kobieta, która przebywała tam wraz z 31-letnim znajomym. Po wylegitymowaniu okazało się, że są to osoby będące w zainteresowaniu policjantów. Oboje zostali zatrzymani. Dzień później, w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem kryminalni zatrzymali także 35-latka, który brał udział w tym oszustwie.