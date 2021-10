Kraków. Wypadek na A4 i duże utrudnienia. Na obwodnicy Krakowa wywrócił się samochód dostawczy [ZDJĘCIA] KRŚ

W środę (27 października), ok. godz. 9 na autostradzie A4 w kierunku Katowic między węzłami Kraków Tyniec i Kraków Balice doszło do wywrócenia samochodu dostawczego. Obwodnica Krakowa w stronę Balic była całkowicie zablokowana, na autostradzie utworzył się kilkukilometrowy korek. Normalny ruch został przywrócony ok. 11:20.