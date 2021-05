Kraków. Z atrapą broni napadał na stacje benzynowe. Teraz stanie przed sądem

Tarnowskie Azoty wyprodukują tworzywo, które będzie ekologiczną odpowiedzią dla plastiku. Nie truje i rozkłada się w pół roku

To na razie pilotaż, ale już wiadomo, że wyprodukowane w tarnowskich Azotach tworzywo jest w stu procentach biodegradowalne i stanowić może doskonałą alternatywą do opakowań i toreb foliowych, doniczek, kubeczków czy tacek z plastiku. Mało tego. Nie dość że się całkowicie rozkłada to jeszcze stanowić może dobrej jakości nawóz i zamiast truć będzie użyźniać ziemię oraz wspomagać rośliny we wzroście.