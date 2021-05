Kraków. Zamieszanie ze stacjami drogi krzyżowej w parku Lotników. Zostały zdjęte, ale wrócą

- Zdemontowaliśmy stacje drogi krzyżowej, bo nie dało się poluzować obręczy, którymi były przytwierdzone do drzew. Przy zdejmowaniu stacji okazało się, że są w bardzo słabym stanie technicznym i wymagają renowacji. Zabraliśmy je więc i przewieźliśmy do proboszcza – mówi nam Piotr Kempf, dyrektor ZZM.

Jednocześnie Zarząd Zieleni potwierdza, że proboszcz przesłał do nich dokumentację, z której wynika, że zgodę na montaż stacji drogi krzyżowej w 2005 roku wydała rada dzielnicy.

- Jeśli nadal będzie taka wola, a rada dzielnicy nie zmieni swojej uchwały, to po restauracji stacji pozwolimy zamontować je z powrotem na drzewach – mówi Piotr Kempf. Jednocześnie dodaje, że cała sprawa jest nieco mocno rozdmuchana, skoro to mieszkańcy, poprzez radę dzielnicy, chcieli w tym miejscu drogi krzyżowej. To właśnie jedna z mieszkanek pisała w tej sprawie do rady dzielnicy 16 lat temu. Tym samym nie ma mowy o samowoli w montażu stacji drogi krzyżowej.