Kraków. Zawalił się strop w kamienicy w centrum miasta. W mieszkaniu był mężczyzna Marcin Banasik

Do zawalenia się stropu doszło w sobotę ok. godz. 22.10, w kamienicy przy ulicy Zygmunta Augusta. Oberwał się tam strop pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją. Poszkodowany został jeden lokator. Na szczęście nie doznał on poważnych obrażeń.