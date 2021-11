Kraków. Złodziej upatrzył sobie jeden, zaskakujący element wyposażenia aut

FLESZ - Wyższe stopy procentowe , co to oznacza?

Dyżurny krakowskiej policji odebrał zgłoszenie dotyczące kilkunastu kradzieży wycieraczek samochodowych z pojazdów zaparkowanych na jednej z ulic w rejonie Prądnika Białego. Informacja ta przekazana została policjantom z Komisariatu Policji III w Krakowie, którzy pełnili służbę w tym rejonie. Funkcjonariusze w czasie sprawdzania okolicy, w której doszło do kradzieży, w pewnym momencie zauważyli mężczyznę z zawieszoną na ramieniu torbą, który na widok policjantów zaczął bardzo szybko oddalać się w przeciwnym kierunku. Mundurowi szybko dogonili i wylegitymowali 47-latka.

W trakcie sprawdzenia bagażu policjanci znaleźli w nim kilkadziesiąt sztuk skradzionych wycieraczek samochodowych. Ponadto, okazało się, że przy demontowaniu wycieraczki mężczyzna w jednym z pojazdów uszkodził przednią szybę. W sumie, właściciele pojazdów wycenili straty na blisko 1300 złotych. 47-latek został zatrzymany i przewieziony do pobliskiego komisariatu, gdzie w trakcie przesłuchania przyznał się do winy. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży oraz uszkodzenia rzeczy. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.