Krakowska Poczta Główna po dużych zmianach. Co nowego czeka klientów klientów? [ZDJĘCIA]

Nowoczesny wystrój, atrakcyjna lokalizacja, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – to tylko niektóre atuty zmodernizowanej placówki UP Kraków 1 - przekonuje Poczta Polska.

– Zmodernizowana placówka w atrakcyjnej lokalizacji, o odpowiedniej powierzchni oraz przestrzeni do obsługi klientów z pewnością zaspokoi zapotrzebowanie na usługi pocztowe i będzie ważnym punktem usługowym. Funkcjonowanie UP Kraków 1 w obecnej lokalizacji ma długą historię – placówka znajduje się w ścisłym centrum miasta i jest rozpoznawalnym punktem na mapie Krakowa. W tym miejscu nie mogło zabraknąć nowoczesnej placówki pocztowej z pełną ofertą produktowo-usługową dla mieszkańców Krakowa jak i turystów odwiedzających miasto – podkreśla Mirosław Mętel, dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej w Krakowie.

Przedstawiciele Poczty przekonują, że placówka jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych z odpowiednim podjazdem oraz obniżonym stanowiskiem obsługi. Klienci będą mieli do dyspozycji sześć okienek uniwersalnych oraz dedykowane okienko do obsługi klientów umownych i Pocztowe Stanowisko Finansowe. W placówce funkcjonuje również sklep filatelistyczny.