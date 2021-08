Krakowski dzielnicowy pilotował samochód z rodzącą kobietą Marcin Banasik

Sierż. szt. Michał Wójcik Policja Kraków

Sierż. szt. Michał Wójcik w trakcie pełnionej służby udzielił pomocy rodzącej kobiecie. Podczas patrolu podjechał do niego zdenerwowany mężczyzna, mówiąc, że jego żona zaczęła już rodzić i szybko musi ją dowieźć do szpitala. Policjant eskortował auto do placówki z porodówką, gdzie chwilę później urodziła się Adrianna.