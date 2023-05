Krakowskie studentki ze złotymi medalami w akademickich mistrzostwach Polski w trójboju siłowym klasycznym. Zdjęcia

W tegorocznej edycji MP, organizowanych po raz dziewiąty przez AZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rywalizowało aż 565 kobiet i mężczyzn z 80 uczelni (rekord w historii imprezy). Prawie 170 zawodniczek wystąpiło w siedmiu kategoriach wagowych (od 52 kg do +84 kg), a niemal 400 zawodników w ośmiu (od 59 kg do +120 kg).

Świetnie spisały się krakowskie studentki. W kat. do 69 kg tytuł mistrzowski obroniła Aleksandra Łukasik (Akademia Wychowania Fizycznego, a na najwyższym stopniu podium stanął też duet z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Patrycja Panasiuk (kat. do 63 kg) i Joanna Lewandowska (kat. do 76 kg), która okazała się najlepsza również w kat. open.

Ponadto po srebrny medal sięgnęli Wiktoria Zapotoczna z Akademii Górniczo-Hutniczej (kat. 57 kg) i Przemysław Stec z Politechniki Krakowskiej (kat. 66 kg), a po brązowy Daniel Jurkowski z AGH (kat. 120 kg).