Królówka. Droga równa jak stół, zakończył się remont odcinka drogi powiatowej w centrum Królówki, kosztował ponad 3 mln zł [ZDJĘCIA]

Inwestycja była realizowana od 2020 roku. Zakres prac dotyczył dwóch odcinków. Pierwszy z nich wykonano w ubiegłym roku na odcinku od mostu przy szkole do ostatnich budynków w kierunku Leszczyny. Powstały wtedy lampy solarne przy Gackowych Potokach, wyniesione przejście dla pieszych w rejonie szkoły i nowa nawierzchnia asfaltowa.

Drugi odcinek o długości blisko kilometra był realizowany w 2021 roku pomiędzy zjazdem do kościoła a sklepem. Powstał tam chodnik wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Wykonana została również nowa nawierzchnia na całej szerokości jezdni z poszerzeniem jej do 6 metrów. We wtorek na nowej jezdni malowane były linie.