Krynica. Burmistrz chce odzyskać 3 mln zł utraconej dotacji na ścieżkę VeloKrynica. Legalizacja samowoli budowlanej trwa już trzeci rok

Na wykonanie 12-kilometrowej ścieżki rowerowej VeloKrynica gmina wydała prawie 5,5 mln zł. Projekt realizował jeszcze burmistrz Dariusz Reśko, rozliczyć miał zaś już Piotr Ryba. Blisko 3,4 mln zł ze wspomnianej kwoty miała stanowić dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednak takie pieniądze na konto Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju nie trafiły. Dlaczego? Ścieżkę wzdłuż potoku Kryniczanka wykonano, jak się okazało, jako samowolę budowlaną, bo bez zgody Urzędu Marszałkowskiego do jej utwardzenia użyto zielonego betonu zamiast czerwonej żywicy syntetycznej jak wyszczególnione było pierwotnie w dokumentacji przetargowej. Ścieżka nie została odebrana przez nadzór budowlany.

- Zmieniliśmy materiał na beton, bo jest on trwalszy niż asfalt i żywica, zaś zmiana koloru to konsekwencja sugestii konserwatora zabytków, że w części objętej ochroną konserwatorską lepiej, aby była to zieleń niż czerwień. Wszystko to można było wyjaśnić i rozliczyć bez problemu, ale trzeba mieć wiedzę i umiejętności. Nie został przecież zmieniony główny wskaźnik, parametr projektu, jakim jest długość ścieżki