Krynica. Mieszkaniec jednej z gmin uzdrowiska hodował konopie indyjskie. Grozi mu do 3 lat więzienia

- Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów, którzy 4 sierpnia przeprowadzili działania na terenie jednej z miejscowości w gminie Krynica-Zdój. Z posiadanych przez krynickich funkcjonariuszy informacji wynikało, że mieszkaniec tej gminy, ma związek z narkotykami. Szybko te ustalenia się potwierdziły. Trop zaprowadził ich do miejsca w zaroślach, gdzie mężczyzna uprawiał konopie

– informuje kom. Justyna Basiaga, Oficer Prasowy KMP w Nowym Sączu.

W trakcie przeszukania policjanci znaleźli 5 doniczek z krzewami, wyglądem i zapachem przypominające konopie indyjskie oraz rosnący w ziemi kolejny większy krzew. 21-latek przyznał, że rośliny należą do niego, sam je zasadził i pielęgnował. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do miejscowego komisariatu Policji, gdzie usłyszał zarzuty uprawiania wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, konopi innych niż włókniste (art. 63 ustawy). Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia.