Krynica-Zdrój była oblegana w długi weekend. Małopolanie wybrali "sądeckie Krupówki" i aktywność na świeżym powietrzu [ZDJĘCIA]

Pogoda w długi weekend listopadowy dopisała, stąd tłumy turystów zjechały do Krynicy-Zdrój.

- Mieszkańcy Małopolski jak tylko wiedzą, że prognozy pogody są obiecujące, to wsiadają w samochód i przyjeżdżają do Krynicy. Obłożenie było widać w centrum, ale też na wieży widokowej czy na Jaworzynie Krynickiej. Kolejka ma przestój, bo trwa przegląd techniczny, ale to nie przeszkadzało turystom, korzystali ze szlaków turystycznych - mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej w rozmowie z "Gazetą Krakowską".