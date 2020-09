Kryta pływalnia w Libiążu rośnie w oczach. Inwestycja ma zakończyć się wcześniej niż planowano. To "problem" dla gminy

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu prac. Firma "straszy" nas, że chce zakończyć budowę wcześniej. To jednak wiązałoby się z koniecznością wcześniejszej zapłaty. We wrześniu będziemy rozmawiać, jaki jest realny termin zakończenia budowy i jak rozwiązać kwestie finansowe - mówi Jacek Latko, burmistrz Libiąża.

Budowa krytej pływalni według harmonogramu ma zakończyć się w marcu 2022 r. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel SA słynie z dobrego tempa wykonywania prac i wiele inwestycji kończy przed czasem. Od momentu podpisania umowy pojawiały się sygnały, że także budowa w Libiążu może zostać ukończona wcześniej. Dla mieszkańców to znakomita informacja, gdyż mogliby szybciej korzystać z obiektu. Dla gminy to natomiast pewien problem.

Obiekt jest w stanie surowym otwartym. Został zadaszony. Obecnie trwają prace budowlane związane m.in. z wykonaniem niecek basenowych oraz roboty instalacyjne. Montowana jest stolarka okienna i drzwiowa. Ani pandemia koronawirusa, ani spadek wpływów do budżetu gminy z nią związany, nie wpłynęły na realizację największej w historii gminy inwestycji.

Inwestycja ta to koszt 32,8 mln zł . W całości finansowana jest z budżetu gminy. Stara się ona o pozyskanie dofinansowania w wysokości 3,5 mln zł z Ministerstwa Sportu. To obecnie maksymalna kwota jaką można uzyskać. Urzędnicy ponadto szukają innych źródeł pozyskania pieniędzy jak np. stworzenie w jednym z pomieszczeń sali do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.