Ks. Jacek Pierwoła: "Jest coś magnetycznego w pielgrzymce, skoro co roku przyciąga nowych pątników"

Został ksiądz nowym współkoordynatorem Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Ma ksiądz doświadczenie w wędrówkach na Jasną Górę? Ks. JAcek Pierwoła: Można powiedzieć, że w moim przypadku to 20 pielgrzymka piesza. Wszystko zaczęło się w 1987 roku, to czas mojej szkoły średniej. Co ciekawe ta pierwsza pielgrzymka nie była do Częstochowy, tylko do…Tarnowa. Wspólnie z koleżankami i kolegami z liceum udaliśmy się z Nowego Targu na spotkanie z Janem Pawłem II, na beatyfikację Karoliny Kozkówny. Kolejne to już do Czarnej Madonny. Najpierw jako uczestnik, potem kapłan posługujący w grupie, wreszcie przewodnik główny wspólnot prądnickiej a następnie podgórsko-wielickiej.

Ubiegłoroczny marsz na Jasną Górę odbywał się w trudnych, pandemicznych warunkach. Jak to wyglądało?

Trzeba było podjąć wyzwania związane z ograniczeniami i wskazaniami, chociażby co do liczby pielgrzymów, dostosować się do zasad reżimu sanitarnego i to udało się zrealizować. Jako jedna z niewielu diecezji w Polsce, pielgrzymowaliśmy w tradycyjnej formie, choć w mniejszej liczbie pielgrzymów( mogło to być 150 pielgrzymów plus osoby posługujące). Każda wspólnota tworzyła niezależną pielgrzymkę, z innymi trasami przejść, postojów i noclegów. W ramach krakowskiej pielgrzymki było 9 wspólnot, łącznie wzięło udział ponad tysiąc pielgrzymów.

Czy pielgrzymka jest już skostniałą tradycją, czy żywym świadectwem wiary, które wciąż przyciąga nowych pątników?

Pielgrzymowanie jest bardzo starą tradycją, sięgającą czasów Starego Testamentu. Jest też tradycją innych religii i wyznań. Jest to również polska tradycja. Pielgrzymowanie – nawiedzanie miejsc. W Polsce pielgrzymki kojarzą się w dużej mierze z Jasną Górą, miejscem dla nas szczególnym, stolicą Maryi, Królowej Polski. Trzeba było by się wsłuchać w świadectwa pątników, aby dostrzec, że jest to świadectwo wiary wobec współczesnego, często konsumpcyjnego stylu bycia i życia. Jest coś „magnetycznego” w pielgrzymce, skoro co roku przyciąga nowych pątników, tych którzy uczestniczą w niej po raz pierwszy i to nie tylko ludzi starszych, ale młodych, uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Ktoś kiedyś mi powiedział, że: jeżeli pójdziesz po raz pierwszy, to będziesz chciał iść kolejny. I tak rzeczywiście jest.