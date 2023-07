ks. Robert Nęcek: Pielgrzymka osób starszych to dla nich sposób na integrację. We wspólnocie jest raźniej i pewniej

Po pierwsze, chodzi o dowartościowanie osób starszych. Dlatego, że osoby starsze wiedzą jaka jest wartość życia, potrafią dokonać dobrej oceny tego życia i choć stare niemieckie przysłowie mówi, że „wiek nie świadczy o mądrości”, to jednak senior jest osobą o wiele mądrzejszą od nas młodych. Po drugie, w epoce gdzie próbuje się atakować życie poczęte i osoby starsze u kresu życia, Papież staje na straży ich godności. Po trzecie przychodzą mi na myśl słowa Ewangelii „Co chcecie by Wam ludzie czynili, to i Wy im czyńcie” bo przecież my też nie będziemy ludźmi wiecznie młodymi i w sile wieku, też kiedyś zajmiemy miejsce naszych dziadków i babć.

A słowa, które zostały wybrane na tegoroczne hasło wydarzenia są doskonałym streszczeniem tego co powiedziałem. Bo jeśli człowiek jest miłosierny, to wcześniej czy później miłosierdzia dostąpi, a z drugiej strony dziadkowie zawsze mają najlepszy kontakt z wnukami i ich przekaz najłatwiej do młodych osób dociera.

W tym dniu odbędzie się też Pierwsza Pielgrzymka Seniorów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jako, że pierwsza, nie mogę nie zapytać skąd wzięła się ta idea i dlaczego do jej realizacji dojdzie właśnie teraz?

Metropolita Krakowski abp. Marek Jędraszewski, mianował pierwszego Archidiecezjalnego Duszpasterza Seniorów, którym jest ks. prałat Tomasz Boroń, były dyrektor Księżówki w Zakopanem. Choć sam jest seniorem, to jest bardzo aktywny i kiedy został wybrany postanowił w myśl tego o co prosił Papież Franciszek, zwołać pierwszą archidiecezjalną pielgrzymkę seniorów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.