Kulinarne podróże. Turecka baklava, greckie halvas, włoskie tiramisu, czy hiszpańskie churros – zobacz jakie słodkości zjesz na wakacjach

Letnie desery podczas wakacyjnych podróży to nie tylko lody! Zobacz, jakich deserów warto spróbować w różnych krajach świata.

Wakacje to podróże, a podróże to możliwość poznania nowych kultur, także od strony kulinarnej. Odkrywając nieznane dotąd zakątki świata warto również poznać bogactwo smaków charakterystycznych dla danych rejonów. Chrupiące sycylijskie cannoli, maczane w mlecznej czekoladzie hiszpańskie churros, czy popularna we wszystkich bałkańskich krajach baklava nie tylko pozwolą nam lepiej zgłębić kulturę odwiedzanego miejsca, ale będą też doskonałą odskocznią od codziennej rutyny. Zobacz, jakich deserów warto spróbować w różnych krajach świata.

Grecja, Turcja, Egipt – te trzy kraje znajdują się na podium najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wybieranych przez Polaków. Niewiele mniejszym zainteresowaniem urlopowiczów cieszą się: Hiszpania, Chorwacja, Tunezja czy Włochy. Poza flagowymi daniami, wszystkie te kraje słyną również z wyśmienitych deserów, które zyskały sławę także w innych zakątkach świata, dlatego planując urlop warto rozeznać się nie tylko w atrakcjach turystycznych, ale i w kuchni regionalnej. Jakich słodkości możemy spróbować w miejscach, do których udadzą się Polacy w tym roku? I co z dbaniem o linię? - Podczas wyjazdów wakacyjnych nie musimy całkowicie rezygnować ze słodkich przekąsek. Letnia przerwa to czas kiedy powinniśmy czerpać radość z chwil odpoczynku, zrelaksować się i nie narzucać sobie dietetycznych nakazów i zakazów – mówi ekspertka kampanii „Słodka Równowaga”, mgr Jadwiga Przybyłowska, dietetyk. - Sposób żywienia nie powinien być źródłem stresu i całkowitych ograniczeń. Jeśli tylko podejdziemy do kwestii diety zdroworozsądkowo, to krótki reset nie narobi szkód ani w naszym zdrowiu, ani nie sprawi, że nasz trud włożony w pracę nad sylwetką pójdzie na marne. Słodkie przekąski mogą mieć miejsce w naszym wakacyjnym jadłospisie, jeśli korzystamy z nich świadomie i z umiarem. Warto pamiętać, że o naszej sylwetce decydują codzienne wybory i wypracowane zdrowe nawyki, a nie okazjonalnie spożywane produkty, nawet jeśli są wysokokaloryczne” – komentuje ekspertka.

Turecka baklava, kadayif i lokum

Naszą słodką kulinarną podróż rozpoczniemy od Turcji - kraju, znajdującego się na pierwszym miejscu pod względem odwiedzającej go liczby polskich turystów. Poza mnóstwem atrakcji, prezentujących kulturę i historię tego kraju oraz piękną pogodą i piaszczystymi plażami, Turcja posiada bogatą ofertę kulinarną, także dla miłośników słodyczy i deserów.

Słodkości są dostępne na każdym kroku, a najpopularniejszy deser można spotkać niemal w każdej cukierni. Baklava. fot. pixabay Baklava – ten niezwykle słodki przysmak składa się z warstw ciasta filo wypełnionego posiekanymi orzechami włoskimi lub pistacjami i nasączonego syropem lub miodem.

– ten niezwykle słodki przysmak składa się z warstw ciasta filo wypełnionego posiekanymi orzechami włoskimi lub pistacjami i nasączonego syropem lub miodem. W Turcji spróbować trzeba również kadayif – ciasta przypominającego małe, cieniutkie niteczki na bazie mąki i wody, do których dodaje się masło i orzechy piekąc na złocisty kolor, a następnie polewając słodkim syropem.

– ciasta przypominającego małe, cieniutkie niteczki na bazie mąki i wody, do których dodaje się masło i orzechy piekąc na złocisty kolor, a następnie polewając słodkim syropem. Kolejny tradycyjny deser to lokum, czyli obtoczone w cukrze pudrze galaretki, powstałej z połączenia cukru, mąki ziemniaczanej i wody.

Co ciekawe, w Turcji desery i słodycze są często spożywane między posiłkami, po południu, z herbatą lub kawą, a większość z nich można znaleźć na całym Półwyspie Bałkańskim.

Greckie halvas i salonikos

Baklavy, lokum czy kadayif spróbujemy także w Grecji - drugiego najczęściej wybieranego w tym roku kierunku wakacyjnego Polaków. Zajmujący południową część Półwyspu Bałkańskiego kraj będzie idealnym wyborem dla miłośników historii i starożytnych zabytków, ale również dla fanów leżenia na plaży, bowiem Grecja słynie z najpiękniejszych plaż w Europie. Wakacje tutaj mijają też pod znakiem doskonałego jedzenia i greckich słodkości, które stanowią ważny element życia Greków.

Poza wymienionymi wyżej deserami niezwykle popularne jest tutaj ciasto migdałowe – halvas, złożone z migdałów, słodkich pomarańczy, cynamonu i semoliny czy salonikos, czyli grecka chałwa sezamowa, produkowana według dawnych receptur z mielonych nasion sezamu, która często jest pieczona i serwowana na gorąco.

Egipskie Om Ali, basbusa i kunafa

Pierwszą trójkę najpopularniejszych krajów na letni wypoczynek zamyka Egipt – królestwo faraonów, tajemniczych piramid i raf koralowych, ale też egzotycznych, słodkich przysmaków.

Om Ali to słynny, tradycyjny egipski deser, znany również we wszystkich krajach arabskich. Nazywany „puddingiem chlebowym”, przyrządzany jest z ciasta (lub chleba), pistacji, rodzynek, cukru i płatków kokosowych, które następnie są zapiekane i posypywane cynamonem.

Popularna w Egipcie jest też basbusa, ciasto z kaszy manny z syropem i orzechami czy wspomniane wcześniej kadayif, które w Egipcie nosi nazwę kunafa.

Hiszpańskie churrosy, flan oraz turron

W słonecznej Hiszpanii mieszkańcy już na śniadanie zajadają się słodką przekąską o kształcie „pręcików”. Churrosy. fot. pixabay Churrosy przygotowywane są z ciasta parzonego i wyciskane z rękawa cukierniczego na gorący tłuszcz. Posypuje się je cukrem wymieszanym z cynamonem, a najlepiej smakują maczane w rozpuszczonej czekoladzie.

Innym wartym spróbowania deserem jest flan, jeden z najbardziej znanych słodyczy kuchni hiszpańskiej, ale również meksykańskiej. Choć jego konsystencja i smak przypominają nieco polski budyń, jest to rodzaj pieczonego kremu, do którego przyrządzenia potrzebne są zaledwie cztery składnik: mleko, jajka, wanilia i cukier.

Z wakacji w Hiszpanii można też przywieźć turron, czyli przypominający kształtem tabliczkę czekolady rodzaj nugatu, złożony z orzechów, cukru, białek jaj i miodu.

Tunezyjskie cornes de gazelle, makrouth i yoyo

Podróżując do Tunezji, najdalej wysuniętego na północ kraju kontynentu afrykańskiego, trafimy do kraju dla smakoszy i fanów bardzo słodkich deserów. Odwiedzając tunezyjskie cukiernie będziemy mieli okazję spróbować „rogów gazeli”. Cornes de gazelle swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu, wygiętemu kształtowi. Są to ciastka z nadzieniem migdałowo-orzechowym, obtoczone w cukrze pudrze.

swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu, wygiętemu kształtowi. Są to ciastka z nadzieniem migdałowo-orzechowym, obtoczone w cukrze pudrze. Innym delikatesem, zachwycającym niemal każdego jest makrouth , ciasto nadziewane masą ze słodkich daktyli, doprawianych esencją pomarańczową.

, ciasto nadziewane masą ze słodkich daktyli, doprawianych esencją pomarańczową. Prawie w każdej cukierni znajdziemy też yoyo – tunezyjskie donuty, przypominające polskie oponki, lecz smażone z dodatkiem cytryny.

Włoskie tiramisu, panna cotta i cannoli

Wybierając się na urlop do Włoch poznamy jedną z najpopularniejszych i cenionych kuchni świata, w której Włosi opanowali do perfekcji zarówno przygotowywanie pizzy i makaronów, ale także deserów. Kremowe warstwy ubitego kremu z serka mascarpone i żółtek oraz cukru, przełożone nasączonymi kawą biszkoptami – okrytym ogromną sławą tiramisu zajadają się dziś ludzie na całym świecie. Tiramisu. fot. pixabay Jednak Włochy to także bijąca rekordy popularności panna cotta - mleczna galaretka, do przygotowania której potrzebne są tylko śmietanka, mleko, żelatyna i cukier. Podawana z dodatkiem wanilii czy w towarzystwie owocowego musu zachwyci niejednego podróżnika.

We Włoszech warto też spróbować cannoli. Kruche, chrupiące rurki w tym sycylijskim klasyku wypełnione są kremowym nadzieniem z sera ricotta, a ich historia sięga czasów średniowiecza, gdy włoską wyspą rządzili jeszcze Maurowie. Podróżując po Italii nie można też zapomnieć o spróbowaniu gelato, czyli prawdziwych włoskich lodów.

Chorwacka rožata, placianka, ravioli i savijača

Jedną z najpopularniejszych wakacyjnych destynacji wybieranych przez Polaków jest również pełna plaż, wysp, zatok i mnóstwa zabytków Chorwacja. W słynącym m.in. z pięknych widoków kraju nie sposób nie wspomnieć o chorwackich specjałach, do których należy bogata oferta deserów. W słynącej m.in. z pięknych widoków Chorwacji nie sposób nie wspomnieć o specjałach, do których należy bogata oferta deserów. fot. pixabay Szczególną uwagę należy zwrócić na rožatę - dalmatyński deser, zrobiony z jajek, karmelu, mleka i gorzkiego likieru. Ponieważ jest to chłodny i twardy krem, rožata jest popularna latem jako orzeźwienie w czasie upałów.

Najczęściej jedzonym deserem w Chorwacji jest też placianka, czyli naleśnik z dżemem, roztopioną czekoladą i posiekanymi orzechami.

Nieco mniej tradycyjnym chorwackim przysmakiem są ravioli - słodkie pierożki z migdałami, likierem i cynamonem, czy savijača, czyli strudel z serowym nadzieniem lub z różnymi owocami jak jabłka czy wiśnie.

Słodki wymiar podróżowania

Niezależnie od kraju, jaki obierzemy za cel naszej wakacyjnej podróży – z pewnością będziemy mieli okazję odkryć kultowe specjały, które znalazły swoje specjalne miejsce w kuchni regionalnej nie bez powodu. Podczas zwiedzania, uwzględnijmy więc okoliczne kawiarnie czy cukiernie. Z wakacji przywieźć możemy przecież nie tylko pamiątki, ale też kulinarne wspomnienia. Być może to właśnie regionalna kuchnia będzie powodem do odwiedzenia danego kraju w przyszłym roku?

- Planując wycieczki warto zaplanować codzienny jadłospis tak, abyśmy mogli sięgnąć po coś słodkiego bez wyrzutów sumienia. Tradycyjne desery, których będziemy mieli okazję spróbować podczas wakacji można potraktować jako element edukacyjny, poznawczy, dodatkową wakacyjną atrakcję. Utrzymanie umiarkowanej diety na wakacjach wcale nie jest trudne, jeśli kierujemy się zdrowym rozsądkiem i nie popadamy w skrajności: obżarstwo z jednej lub nadmierne liczenie kalorii z drugiej strony. Pozwalając sobie na większą rozpustę wakacyjną nie zapominajmy też o dodatkowej aktywności fizycznej i co ważne, nie jedzmy słodyczy na noc – dodaje Jadwiga Przybyłowska.

Zobacz też:

Wideo Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego