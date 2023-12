Egzotyczne przyprawy. Przyprawy to nie tylko pieprz i sól. Sprawdź, których jeszcze nie znasz! [CIEKAWOSTKI]

Mniej znane przyprawy w twojej kuchni

Warto do swojej kuchni wprowadzić odrobinę egzotyki i wykorzystać oryginalne przyprawy jak np. macę, lucumę czy jagody maqui . Każda z nich jest inna, każda wyjątkowa i każda wykazuje dobroczynne działanie na nasz organizm. Co o nich wiemy?

Maca – to warzywo korzeniowe z rodziny kapustnych, z wyglądu przypominające rzodkiewkę

Lucuma – to niezwykły owoc pochodzący z Ameryki Południowej, a dokładnie z drzew rosnących w Chile, Peru i Ekwadorze

Z wyglądu przypomina mango lub avocado, ale ma pomarańczowy miąższ, który w smaku podobny jest do słodkich ziemniaków lub syropu klonowego. Zawiera mnóstwo witamin i antyoksydantów, a także jest bogata w beta-karoten i żelazo. Regularnie spożywana reguluje procesy trawienne, usprawnia pracę tarczycy, a także zapobiega anemii. Ponadto posiada świetne właściwości odchudzające i przyspiesza gojenie ran. Polecana osobom chorym na cukrzycę jako zdrowy zamiennik cukru. Doskonale sprawdza się jako dodatek do lodów, deserów i smoothies.

Jagody maqui – te ciemne, drobne i kuliste owoce pochodzą z Chile

Z wyglądu przypominają polskie jagody i mają słodki, lekko cierpki smak. Ta egzotyczna odmiana jagód słynie przede wszystkim z właściwości przeciwutleniających, które opóźniają proces starzenia się organizmu poprzez niszczenie wolnych rodników. Co ważne - mają 22 razy więcej antyoksydantów niż czerwone winogrona. Są bardzo pomocne w procesie odchudzania, mają również właściwości przeciwwirusowe i antybakteryjne. Jagody maqui obniżają poziom cholesterolu we krwi, wpływają ochronnie na mięsień sercowy i działają przeciwmiażdżycowo. Owoce te nadają egzotyczny smak i aromat naszym potrawom i napojom. Świetnie sprawdzają się w koktajlach mlecznych, lodach, przekąskach i płatkach śniadaniowych.

Przyprawy dla zdrowia

Przyzwyczajeni do pieprzu i soli, rzadziej sięgamy po mniej znane przyprawy. Zupełnie niesłusznie. Dzięki wykorzystywaniu superfoodów takich jak maca, lucuma czy jagody maqui możemy w prosty i smaczny sposób podnieść nie tylko walory smakowe, ale i zdrowotne naszych posiłków.

– Superfoody, jak np. lucuma, jagody maqui czy maca to produkty spożywcze, które koncentrują w sobie duże dawki poszczególnych witamin, minerałów czy antyoksydantów. Wszystkie te składniki wchłaniają się do organizmu lepiej z naturalnego pożywienia niż z suplementów diety, dlatego też polecane są jako uzupełnienie zdrowej diety. Wystarczy łyżeczkę pełną wartości odżywczych dodać codziennie do swoich dań - tłumaczy Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk kliniczny i ekspert marki Purella Superfoods.

Po produkty superfoods powinien sięgać każdy z nas. Regularnie spożywane wpływają na pracę całego organizmu, zapobiegają chorobom cywilizacyjnym, a także pozytywnie wpływają na pracę wszystkich układów naszego organizmu, dlatego warto wprowadzić je do swojej kuchni.