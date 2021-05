Kwitnie turystyka szczepionkowa, bo brakuje miejsc. Tymczasem po majówce przychodnie musza anulować terminy na preparat Johson&Johson Patrycja Dziadosz

Jeszcze trzy tygodnie temu co piąty test na obecność koronawirusa dawał wynik pozytywny. Teraz co trzynasty. Te dane pokazują, że trzecia fala pandemii wyraźnie odpada. Szansą na powrót do normalności są przede wszystkim szczepienia, którymi zainteresowanie jak można było chociażby zauważyć w majówkowy weekend, w ostatnim czasie znacznie się poprawiło. Tysięcy chętnych nie zraził ani deszcz, ani chłód, ani wiele godzin oczekiwania. Tak było też na krakowskim rynku. Niestety w programie szczepień pojawiły się znów problemy. Wszystko wskazuje na to, że osoby, które na ten tydzień zarejestrowały się na szczepienie jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, mogą spodziewać się telefonów i SMS-ów odwołujących zabieg albo zamiany wybranej szczepionki na produkt innego producenta.