Legendarnym "Ogórkiem" po Ciężkowicach. Wielu mieszkańców i gości skorzystało z kursów jelczem na trasie Park Zdrojowy-Skamieniałe Miasto

Furorę robił jednak przede wszystkim autobus „Ogórek”. Odbyły się trzy wyjazdy, w trakcie których wszystkie miejsca były zajęta. Pojazd wykonywał kilkukilometrową pętlę przez Ciężkowice na trasie Park Zdrojowy-Skamieniałe Miasto-Park Zdrojowy.

- Wiele osób z sentymentem wsiadało do tego pięknie odnowionego pojazdu przypominając sobie lata z dzieciństwa, kiedy to właśnie takie autobusy kursowały po naszych drogach, również do Ciężkowic – przyznaje Jowita Jurkiewicz-Drąg, burmistrz Ciężkowic.