Libiąż. 3 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę krytej pływalni [ZDJĘCIA]

3 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę krytej pływalni w Libiążu

Wojewoda i poseł zapoznali się z przebiegiem budowy krytej pływalni oraz przekazali burmistrzowi Libiąża Jackowi Latko dwa symboliczne czeki o wartości: 2 mln zł i 990 927 zł. Pierwszy z nich to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę krytej pływalni, drugie to dofinansowanie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi okalającej basen, która otworzy atrakcyjne tereny inwestycyjne pod budownictwo wielorodzinne. Całkowity koszt inwestycji to ok. 34 mln zł.

Pozyskane pieniądze pozwolą uwolnić środki inwestycyjne z budżetu gminy Libiąż. Przeznaczymy je na przebudowę dróg i zaspokojenie innych potrzeb mieszkańców

– podkreśla Jacek Latko.