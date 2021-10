Limanowa. Miasto wyda 54 mln zł m.in. na rozbudowę i remont sieci kanalizacyjno-wodociągowej?

- Liczymy na to, że uda nam się zakwalifikować a czy będzie to wsparcie na poziomie jakiego oczekujemy? Czas pokaże – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Stanisław Gorczowski, kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta w Limanowej.

- Inwestycje w sektorze, o którym mowa są konieczne. Dysponujemy już dość wiekową technologią. Przykładowo chcemy zmodernizować ujęcie wody i jest to inwestycja planowana już od jakiegoś czasu. Zależy nam na tym, by woda była lepszej jakości, chcemy popchnąć prace do przodu, ale musimy mieć wsparcie – dodaje nasz rozmówca.

W ramach inwestycji miasto chce wybudować na terenie Limanowej ok. 28 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 11 kilometrów sieci wodociągowej. Do tego na długości 5 kilometrów ma dojść do wymiany zużytej sieci wodociągowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem zostaną zmodernizowane pompownia i stacja uzdatniania wody, poprawione oczyszczanie wody surowej, planowana jest również budowa zbiornika wody czystej. Inwestycja obejmuje również rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, której możliwości mają zostać zwiększone o wskaźnik 10 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców – przyp. red.). Poprawi się jakość ścieków oczyszczonych, zaś wykorzystanie biogazu zmniejszy dotychczasowe zużycie energii.