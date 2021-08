Limanowa. Remont 3 km drogi zakończony. Koszt? Milion złotych [ZDJĘCIA]

- Remont tego odcina trwał od kwietnia br., czyli można powiedzieć, że zdążyliśmy przed podwyżkami cen – zauważa w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza.

- Przetarg został ogłoszony jeszcze w 2020 roku. Gdybyśmy zabierali się do remontu teraz, zapłacilibyśmy o wiele więcej. Ceny są dużo wyższe – dodaje nasz rozmówca.

Wspomniany odcinek był już bardzo mocno zniszczony. - Na długości jednego kilometra ciężko było już jeździć. Na jezdni było sporo dziur, swoje zrobiły deszcze i warunki panujące zimą. Po tej trasie kursuje minibus. Bez remontu komunikacja byłaby zagrożona – twierdzi kierownik Piegza.

Wyremontowana trasa z Siekierczyny przez Raszówkę do Jabłońca służy jako alternatywa dla drogi krajowej. – Droga może być objazdem, gdyby na „krajówce” doszło do jakiegoś nieplanowanego zdarzenia. Zależało nam na gruntownym remoncie, to się udało więc nie pozostaje nic innego jak się z tego cieszyć – podsumowuje Stanisław Piegza.