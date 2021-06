Limanowa. Szpital wzbogacił się o nowoczesny sprzęt, który usprawni leczenie pacjentów Tatiana Biela

Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej wzbogacił się o nowoczesną aparaturę medyczną w tym min.in. nowoczesny aparat do znieczuleń oraz konsolę zbiorczą monitorowania IT. Sprzęt trafił do limanowskiej lecznicy dzięki dofinansowaniu z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Medyczny 2. Kolejne urządzenia już wkrótce pojawią się w szpitalu.