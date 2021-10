Limanowa. Trwa budowa łącznika ulic. Mieszkańcy odetchną [ZDJĘCIA]

Inwestycja połączy drogę wojewódzką nr 965 z drogą krajową nr 28. W limanowskim Magistracie cieszą się z tego, że droga ożywi strefę aktywności gospodarczej oraz pomoże ominąć jedno z osiedli. – Inwestycja uaktywni ten obszar. Te tereny są nadal do zagospodarowania, ale w międzyczasie i tak powstało już na nich sporo firm, których klienci i pracownicy, by dotrzeć do celu, musieli pokonywać jedyną tamtejszą drogę miejską przecinającą jedno z osiedli mieszkaniowych. Nie da się ukryć, że było to spore utrudnienie zarówno dla kierowców, jak również dla samych mieszkańców – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Stanisław Gorczowski, kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Limanowa.

– Mamy nadzieję, że łącznik udrożni ruch w tamtym regionie i będzie dobrą alternatywą dla transportu ciężkiego na ul. Witosa – dodaje nasz rozmówca.