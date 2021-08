Limanowszczyzna. Dwie gminy z bardzo niskim odsetkiem zaszczepionych. Wójt gm. Niedźwiedź: "Bardzo dużo mieszkańców pracuje za granicą"

Z ilością wykonywanych szczepień lepiej jest w miastach niż na wsiach. W wiejskich miejscowościach nadal wiele osób nie chce się szczepić, boją się albo po prostu nie mają czasu, by dojechać do miasta na podanie szczepionki. W Limanowej w mieście z ponad 15.tys liczbą mieszkańców w pełni zaszczepionych jest osób 42,2 procent mieszkańców, na drugim miejscu jest miasto Mszana Dolna z wynikiem 41,9 procent. Inne gminy mają poniżej 40. a nawet 30. procent. Najgorzej wypadają gminy Niedźwiedź (26,5 proc.) oraz Laskowa (27 proc.)

Rafał Rusnak, wójt gminy Niedźwiedź problemu z tak małym odsetkiem zaszczepionych upatruje w tym, że duża liczba mieszkańców gminy to osoby pracujące za granicą, nawet jeśli tam się zaszczepiły, to nie wlicza się to w statystyki. Na terenie gminy dwa razy zorganizowano akcję szczepień w niedzielę, władze gminy chcą zorganizować także kolejną taką akcję specjalnie dla osób wracających z zagranicy, najprawdopodobniej będzie to w okolicach ważnych świąt. Wójt uważa, że niski odsetek wynika z braku dobrej woli, bo dostępność do szczepionek jest duża.