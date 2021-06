Lot balonem nad Krakowem. Zobacz niesamowite widoki z wysokości 150 metrów [ZDJĘCIA]

Lot balonem nad Krakowem. Widoki zapierają dech w piersi

Balon widokowy w Krakowie to wspaniały punkt obserwacyjny. W czasie lotu zabiera na pokład gondoli jednocześnie do 30 osób wraz z pilotem. W czasie standardowych lotów unosi się na wysokość ok. 150 m (maksymalny pułap gondoli to 275 m). To zapewnia unikalne widoki, które pozostawią niezatarte wrażenia.