Łowcy Pedofili namierzyli 25-latka z Korzennej. Proponował dziewczynkom seks za pieniądze i wysyłał im nagie zdjęcia oraz filmy

Przez kilka tygodni 25-latek kontaktował się z dziewczynkami za pomocą komunikatorów na dwóch portalach społecznościowych. Pisał z czterema 10-latkami, dwiema 11-latkami i jedną 12-latką. Pod nie podszywały się dorosłe kobiety, które były tzw. wabikami. To członkinie Łowców, które udają w internecie dzieci poniżej 14. roku życia. Według relacji nieformalnej grupy tropiącej pedofilów to 25-latek był inicjatorem nawiązania kontaktu i to on namawiał do spotkania. Cywilom nie wolno urządzać prowokacji, muszą czekać aż to pedofil zainicjuje kontakt. Mieszkaniec gminy Korzenna miał przesyłać rzekomym nieletnim materiały pornograficzne. W zamian za seks oferował im pieniądze albo kupno telefonu.

W piątek, 6 sierpnia strażnicy spotkali się z mężczyzną, chcieli z nim porozmawiać a całą sytuację nagrali i opublikowali na portalu społecznościowym. Podczas nagrania jeden ze "strażników dziecięcego uśmiechu" w obecności mężczyzny odczytał fragmenty konwersacji. Głównie rozmowy dotyczyły seksu. ,,Nikomu nie powiem, nie będzie bolało"- brzmiał jeden z nich. Podczas konfrontacji mężczyzna twierdził, że nie leczy się psychiatrycznie, a pisanie z dziećmi nie dawało mu satysfakcji seksualnej. Wyraźnie zawstydzony i wystraszony całą sytuacją przeprosił za wszystko i zarzekał się, że już nigdy nie będzie kontaktował się z dziećmi.