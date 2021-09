Lubcza. Zabytkowe sikawki konne i dzielni strażacy. W niedzielę emocjonujące zawody ochotników

Strażacy z całego regionu zjadą do Lubczy

Chlubą wielu jednostek OSP są zabytkowe sikawki strażackie, z których niektóre liczą sobie sto i więcej lat, a mimo to wciąż są sprawne i w razie pożaru można byłoby je wykorzystać do akcji gaśniczej. W większości pełnią one jednak przede wszystkim funkcje reprezentacyjne.

Posiadaczem jednej z takich sikawek są m.in. strażacy z Lubczy w gminie Ryglice, którzy najpierw wyjeżdżali z nią na różne zawody w Polsce, a od siedmiu lat sami organizują podobne zmagania. Te najpierw odbywały się przy okazji Parady Konnej w Tarnowie-Klikowej, a od 2018 roku mają miejsce w Lubczy.

Najbliższe zawody odbędą się w niedzielę – 5 września. Udział potwierdziło w nich 12 ekip. O puchary i nagrody rzeczowe z gospodarzami rywalizować będą ochotnicy z jednostek OSP w Małopolsce i na Podkarpaciu ( m.in. z Gdowa, Lipnicy Murowanej, Ilkowic, Nowych Żukowic, Ołpin, Rymanowa Zdroju czy z Zębu), ale również gościnnie przyjadą też strażacy spod Ciechocinka w województiwe kujawsko-pomorskim.