Luzowanie obostrzeń przyspiesza. Czy krakowskie kina i restauracje faktycznie otworzą się wcześniej?

Szczegóły zmian w obowiązujących obostrzeniach przedstawili w środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski.

O osiem dni przyspieszono otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury. „Odmrożą się” 21 maja, mają działać w reżimie sanitarnym. Sale kinowe czy teatralne będą mogły wypełniać się maksymalnie w połowie. Podobnie parki rozrywki na wolnym powietrzu, które również mogą się znowu otworzyć 21 maja.

Dla teatrów takie przesunięcie terminu to szansa, ale i zaskoczenie. Ich powrót wiąże się m.in. z wcześniejszym wznowieniem pracy zespołów artystycznych i technicznych czy organizacją widowni.

- Nie wykluczamy powrotu w tym terminie - komentuje Waldemar Raźniak, dyrektor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. - Ale tak naprawdę pytanie jest takie, kto z naszego zespołu zaplanował już sobie tydzień między 21 a 28 maja. Może się okazać, że ze względu na to, że dotychczas otwarcie teatrów było przewidywane w innym terminie i funkcjonowanie wielu osób zostało zawieszone, ktoś z zespołu poczynił już inne zobowiązania, wyjechał, z jakichś przyczyn nie będzie mógł pojawić się w teatrze. Musimy więc teraz sprawdzić, na ile zaplanowane i gotowe przedstawienia jesteśmy w stanie przywrócić do normalnego grania we wcześniejszym terminie. Będziemy działać już teraz - mówi.