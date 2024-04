Majówka 2024. Majówkowa promocja POLREGIO, czyli bilety kolejowe w niskich cenach

Majówkowa promocja POLREGIO

Już w najbliższą sobotę, 27 kwietnia, ruszy sprzedaż biletów tańszych aż o około 30%. Promocja POLREGIO zakończy się wraz z końcem majówki - w niedzielę, 5 maja. Bilety w promocyjnej cenie sprzedawane będą codziennie od północy aż do wyczerpania. Można będzie je kupić wyłącznie na stronie POLREGIO oraz przez aplikacje mPOLREGIO i KOLEO.

Oferta skierowana jest dla wszystkich głodnych podróży. Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągami REGIO oraz pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. Zakupiony bilet będzie imienny, co oznacza, że podczas zakupu konieczne jest podania imienia i nazwiska podróżnego. W trakcie jednej transakcji istnieje możliwość zakupu maksymalnie do 6 biletów.

Z promocji są wyłączone województwa pomorskie oraz dolnośląskie.

Szczegóły oferty oraz rozkład jazdy pociągów dostępne są na stronie internetowej.