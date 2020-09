Makijaż pod maseczkę. Jak się malować, żeby makijaż był trwały i nie zostawił śladów na maseczce? Przydatne wskazówki i zasady

Makijaż pod maseczkę. Jak się malować, żeby makijaż był trwały i nie zostawił śladów na maseczce?

FLESZ - Polacy za biedni by jeść eko

Jak nakładać makijaż pod maseczkę? Najlepiej byłoby się po prostu nie malować. Wiadomo jednak, że większości z nas trudno jest zrezygnować z makijażu - w nim wyglądamy bardziej elegancko i świeżo. Ze względu na różne obostrzenia, musimy nosić maseczkę, ale nie musimy przez to rezygnować z makijażu - warto jednak co nieco w nim zmienić, aby był bardziej trwały i nie zostawiał śladów na maseczce. Dlatego też przedstawiamy Wam kilka przydatnych wskazówek, które mogą pomóc Wam w codziennej pielęgnacji i uchronić przed niepotrzebnym zdenerwowaniem, gdy po raz kolejny musimy na brodzie poprawiać podkład.

W maseczkowym makijażu mniej znaczy więcej. W skrócie - lepiej zrezygnować z całej gamy kosmetyków typu baza, podkład, rozświetlacz, bronzer, korektor i innych cudów, które i tak prawdopodobnie zaraz zostaną starte przez maseczkę. Chcesz wiedzieć, na co najlepiej zwrócić uwagę? Poniżej punktujemy wskazówki.

Wszelkiego rodzaju spraye i fixery sprawdzą się dobrze nie tylko na wielkie wyjścia, ale też teraz, w maseczkowym makijażu. Rolę takiego utrwalacza może grać puder mineralny, dzięki któremu podkład nie zetrze się zaraz po pierwszym ściągnięciu maseczki. Najlepsze efekty daje wmasowany w cerę kolistymi ruchami. Jeśli nie chcemy używać pudru, można także spryskać twarz mgiełką utrwalającą makijaż. Skupmy się na skórze na nosie oraz w okolicach kości policzkowych - w tych miejscach makijaż ściera się najszybciej. Trik: jeśli nakładamy podkład gąbeczką, już po jego nałożeniu, spryskajmy gąbeczkę sprayem utrwalającym i wklepmy go w te najbardziej zagrożone miejsca.

Szczytem marzeń byłoby nienakładanie pokładu i użycie tylko korektora pod oczy albo przypudrowanie twarzy. Niektóre kobiety mogą sobie na to pozwolić, ale dla pozostałych ratunkiem jest lekki podkład o delikatnej konsystencji. Warto na ten czas zrezygnować z tłustych, oleistych i matowych podkładów na rzecz kremów BB, które równie dobrze zakryją niedoskonałości, ale tez nawilżą skórę. Dobrym pomysłem jest także użycie wodoodpornego podkładu.

3. Skup się na makijażu oczu

Dół twarzy i usta są zakryte, ale mamy spore pole do popisu, jeśli chodzi o makijaż oczu. W tej kwestii tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, ale też nie lepiej nie przesadzać z kolorami i brokatami. Mamy jednak ciche przyzwolenie na to, aby podkreślić oczy bardziej niż zwykle, na przykład połyskującymi drobinkami na dolnej powiece niż burgundowym cieniem. Warto też makijaż oczu dopasować do maseczki, którą nosimy. Jeśli mamy kolorową maseczkę, pomalujmy oczy w tym samym stylu, aby wszystko się ładnie komponowało.