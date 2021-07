Małopolska. COVID zbiera śmiertelne żniwo wśród starszych. Umierają głównie dziadkowie i babcie

Co sześć dni Ministerstwo Zdrowia publikuje zestawienie zgonów spowodowanych przez COVID-19 w którym do każdego przypadku dodane są informacje o płci, wieku, województwie oraz powiacie (ta informacja jest od stycznia 2021 roku) z którego pochodziła zmarła osoba. Analiza tych danych, pokazuje tragiczny skutek pandemii, szczególnie w trakcie drugiej (listopad 2020) i trzeciej (kwiecień 2021) fali oraz to, że ofiarami są głównie osoby między 60 a 80 rokiem życia.

Ponad 91 proc. zmarłych od początku 2021 roku, w Polsce w wyniku zarażenia COVID-19 i, lub, chorób współistniejących, to seniorzy w wieku 60+. Niecałe 6 proc. to 50-latkowie, a prawie 4 proc. pozostałe roczniki. W grupach wiekowych 60 i 70 lat widać, że trzecia fala była bardziej dotkliwa bo zmarło w jej trakcie więcej osób, niż w drugiej. W przypadku 80-latków liczba ofiar jest minimalnie większa w trakcie 2 fali. Czy to powolny efekt szczepień, które zaczęły się w Polsce od początku 2021 roku? Trudno powiedzieć. Faktem jest jednak, że niektóre kraje - jak np. Niemcy - przyjęły inną niż my kolejność szczepień. Pierwsi zostali zaszczepieni seniorzy powyżej 80 lat, a dopiero po nich służby medyczne i to jeszcze początkowo tylko te, które opiekowały się seniorami. W Niemczech, decyzja o takiej kolejności szczepień podyktowana była wynikami badań, z których wynikało, że wśród zakażonych tylko 19 proc. stanowili seniorzy, ale aż 80 proc. z nich odeszlo z tego świata.