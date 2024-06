Małopolska jest piękna - i to wcale nie slogan, a stwierdzenie faktów. W piękne dni warto wybrać się poznawać jej okolice na rowerze. A najlepiej w dobrym towarzystwie - z dziećmi, bliskimi lub przyjaciółmi. Przygotowaliśmy dla was zestawienie 12 najciekawszych tras w Małopolsce, które można pokonać także z dziećmi lub osobami, które nie mają super kondycji. Co ważne - do każdej z tych tras można dojechać pociągiem. Sprawdź nasze propozycje.

"Co łączy te malownicze, a zarazem dość odległe zakątki Małopolski? Rower, kolej oraz przewodnik „Małopolska na rowerze” - czytamy na stronie internetowej https://visitmalopolska.pl. - Odnajdziemy w nim propozycje rodzinnych wypraw rowerowych, ale tak dobranych, by na miejsce startu każdej z nich bez trudu dotrzeć pociągiem, oczywiście z Krakowa, ale także ze Śląska, Podkarpacia i Świętokrzyskiego." W Małopolsce jest wiele bezpiecznych i atrakcyjnych tras rowerowych o dobrej nawierzchni. Ta "12" to te, które są najbardziej malownicze i bez problemu można pokonać je rodzinnie. Krótsze mają od 7 do 27 km, te nieco dłuższe około 50 km, a najdłuższe, m.in. odcinek VeloDunajec z Nowego Targu do Nowego Sącza blisko 115 km - w tym wypadku można wybrać sobie jakiś jej odcinek lub podzielić na kilka dni.

Większość tras można pokonać w ciągu kilku, kilkunastu godzin, ale są też takie, na których przejazd trzeba zarezerwować parę dni.

Wyprawy krótkie, łatwe i przyjemne

Młynówką Królewską przez Kraków

To propozycja najłatwiejsza i prawie, że płaska. Różnica poziomów pomiędzy startem a metą wynosi zaledwie 5 metrów. Trasa ma trochę ponad 7 km, w większości odizolowana jest od ruchu miejskiego. Są na niej różne rodzaje nawierzchni: szuter, asfalt – oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych rowerzystów. Odnajdziemy je zarówno w Filtrowym Ogrodzie Krakowian, przy Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, a także przy al. Artura Grottgera, gdzie znajduje się wielka piaskownica oraz... piracki statek. Na jej pokonanie wystarczy 40 minut, ale jak tu nie zatrzymać się, gdy atrakcje kuszą.

Puszcza Dulowska

Z pociągu najlepiej wysiąść z Woli Filipowskiej na trasie Kraków - Trzebinia. Trasa rowerowa ma 18 km długości. Zakończyć można ją nad zalewem Chechło lub Balaton w Trzebini. W sezonie nie sposób nie skorzystać w kąpieli. Oba kąpieliska są strzeżone i z bogatą infrastrukturą. Jazda rowerem przez las w upał, to sama przyjemność Fot. Mariusz Kapa³A / Gazeta Lubuska

Przez Puszczę Niepołomicką

Wybierając się na rower przez Puszczę Niepołomicką atrakcji po drodze ma się bez liku. Można zbaczać i podziwiać: VeloRaba, Czarna Droga i Czarny Staw, Rowerowy Pierścień Solny „Salina Cracoviensis”, Żubrostrada, rezerwat Długosz Królewski, rezerwat Gibiel oraz Bobrowe Rozlewisko.

Kanał Łączański na Wiśle

Kanał Łączański jest wykopany wzdłuż Wisły, dostarczają wodę do elektrowni w Skawinie. Wzdłuż niego wiedzie ścieżka prosta, bezpieczna i praktycznie pozbawiona wzniesień. Wycieczkę urozmaicają liczne mosty, barki oraz łabędzie. Okolica jest przepiękna.

Na karpia w Dolinie Karpia

Wyprawa z Zatora do Przeciszowa ścieżkami pomiędzy stawami Doliny Karpia, to okazja do obejrzenia królestwa tej "królewskiej ryby". Wzdłuż ścieżek jest wiele tablic z informacjami. Gdy ma się ochotę na innego rodzaju przeżycia - warto skorzystać z oferty dwóch parków rozrywki w Zatorze - Energylandii i Zatorlandu. Miłośnicy dwóch kółek odnajdą tu także Rowerowy Szlak Doliny Karpia oraz Szlak rowerowy od zamku w Zatorze do zamku w Graboszycach. Weź przyjaciół i ruszaj w trasę Adam Jastrzebowski/Polska Press

VeloDunajec z Ostrowa do Łukanowic

To również trasa bezpieczna, malownicza i właściwie pozbawiona podjazdów. Idealnie nadaje się do szlifowania formy przed nieco dłuższymi wyprawami.

Trasy dłuższe, ale wcale nie trudniejsze

Mają ok. 50 km. Ich pokonanie wymaga nieco większego wysiłku, choć nie nadmiernego.

Gdzie spojrzysz, dookoła góry

Wycieczka śladami podtatrzańskich puścizn to okazja do poznania m.in. najstarszej miejscowość Podhala – Ludźmierza. Jadąc piękną, z rozległymi widokami, lekko wznoszącą się trasą - wiodącą do granicy ze Słowacją w Suchej Horze - zewsząd „otaczać” nas będą w dali góry: Gorce, Pieniny, Tatry, Babia Góra. To krajobraz, który pozostawił po sobie lodowy „walec”. Mijamy urocze puścizny (torfowiska), bacówki, malownicze dolin, na Szlaku Wokół Tatr oraz Szlaku Oscypkowym.

Poprzez wierchy do Chochołowa

Trasa Wierchowo-Chochołowska jest troszkę bardziej wymagająca, ale niezbyt trudna. Jadąc nią poznamy wszystkie najstarsze podhalańskie miejscowości, nie tylko Rogoźnik, Chochołów, Podczerwone, Czarny Dunajec, Wróblówkę, Długopole, Krauszów, ale także zaglądniemy do Ludźmierza. Z roweru można podziwiać najpiękniejsze zakątki Małopolski Jakub Steinborn/Polska Press

Bór, dwór i drewniany gotyk

To wyprawa na wschodnie Podhale. Na naszej ścieżce znajdą się: unikatowy Bór na Czerwonem, malowniczy przełom Białki, Jezioro Czorsztyńskie, wspaniałe drewniane świątynie w Harklowej, Łopusznej (tutaj też dawny dwór Tetmajerów) i Dębnie Podhalańskim (na Liście UNESCO). Wjedziemy na VeloDunajec, najpiękniejszy polski szlak rowerowy, Małopolski Szlak Architektury Drewnianej oraz Szlak Gotycki.

Doliną Popradu

To ścieżka z górki, oferująca widoki nie tylko na urodziwą dolinę Popradu, ale także mnóstwo atrakcji. Przygodę z Doliną Popradu z Muszyny do Starego Sącza rozpoczynamy oczywiście w Muszynie. Bez najmniejszego trudu odnajdziemy tu Ogrody Sensoryczne i Ogrody Biblijne, a także imponującą, niedawno odbudowaną warownią chroniącą niegdyś skarby Państwa Muszyńskiego oraz liczne źródła wody mineralnej. Jadąc dalej, poznamy uroczy Milik, Andrzejówkę, zajrzymy na chwilę Słowację, by powrócić do kraju w Piwnicznej-Zdroju. Przed nami jeszcze Sucha Struga oraz piękny małomiasteczkowy, utkany zabytkami Stary Sącz.

Długodystansowe trasy dla zaawansowanych

Wiślana Trasa Rowerowa

Wybierając wycieczkę Wiślaną Trasą Rowerową z Krakowa do Oświęcimia musimy się już liczyć z pokonaniem co najmniej kilkudziesięciu kilometrów, jeżeli nidzie nie zboczymy z trasy. Te 80 km wiedzie doliną Wisły, a więc prawie po równym terenie. Wiślana Trasa Rowerowa rozpoczyna się w sercu Krakowa, a można na nią wjechać w każdym momencie, gdy np. będziemy jechali na zachód Bulwarami Wiślanymi. Po drodze mijamy m.in. potężny klasztor Norbertanek, tor kajakowy, majestatyczne opactwo w Tyńcu, malownicze stawy w okolicy Ochodzy, stopień wodny w Łączanach. Metą będzie rynek w Oświęcimiu.

VeloDunajec

VeloDunajec z Nowego Targu do Nowego Sącza ma 115-kilometrów. Rozpoczynamy w Nowym Targu, by zakończyć w Nowym Sączu. Po drodze malowniczo wijąca się dolina Dunajca, Jezioro Czorsztyńskie, zamki w Czorsztynie i Niedzicy, „wyskok” na Słowację, imponujący Przełom Dunajca, urocze Krościenko nad Dunajcem oraz szczawy w Szczawnicy-Zdroju, a także starosądeckie Bobrowisko. Nagrodą za pokonanie całej trasy będzie satysfakcja oraz smak lodów serwowanych na nowosądeckim rynku.

Planowanie wypraw rowerowych po regionie ułatwią mapy dostępne on-line lub do samodzielnego druku oraz lista i mapa Miejsc Przyjaznych Rowerzystom - MPR. Tu znajdziesz mapy - kliknij

Rowerowi traperzy na małopolskich ścieżkach

Tajemnice, które kryją się na małopolskich ścieżkach, zdradzili portalowi Visit Małopolska doświadczeni i znani rowerowi „traperzy”: Karolina, Przemysław, Zosia i Jaś Walochowie (powsinogi.eu), Anna Waga-Mazurek oraz Tomasz, Wiki i Eryk (rodzinniedookolaswiata.pl), Bartłomiej Pawlak (wiatrwszprychach.pl) oraz Katarzyna, Marek i Malwinka Szewczykowie (kasai.eu).

