Małopolska spowita smogiem. W regionie dymi ponad 400 tys. kopciuchów. Na ich wymianę zostało bardzo mało czasu

Małopolskie miejscowości zajmują wysokie miejsca w smogowych rankingach. Zła jakość powietrza w naszym regionie spowodowana jest głównie korzystaniem z wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, tzw. "kopciuchów". Obecnie w Polsce do wymiany jest jeszcze ok. 3 mln kopciuchów, z czego w Małopolsce ponad 400 tys.! Na ich wymianę pozostało mieszkańcom niewiele czasu, bo zgodnie z uchwałą antysmogową wszystkie pozaklasowe kotły, emitujące największą ilość zanieczyszczeń, muszą zostać wymienione do końca 2022 r.

Korzystanie z nich od roku 2023 będzie nielegalne, a osoby które nie dostosują się do nowego prawa będą narażone na kary finansowe. Dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń - w roku 2019 w Małopolsce wymieniono zaledwie 15 tysięcy kopciuchów. Program Ochrony Powietrza, przyjęty 28 września przez Sejmik Województwa Małopolskiego, to sygnał zarówno dla władz lokalnych, jak również mieszkańców naszego regionu, że walka ze smogiem musi wkroczyć w nowy etap, a gminy powinny bardzo mocno zaangażować się w działania antysmogowe i skutecznie przekonywać swoich mieszkańców do sięgania po dotacje oraz wymianę starych kotłów.