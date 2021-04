Małopolska zachodnia. Rosnące ceny nieruchomości. Za mieszkania i domy trzeba płacić już na "krakowskich" zasadach [ZDJĘCIA]

Kraków. Gmina sprzedaje mieszkania w ścisłym centrum i w Nowej Hucie. Atrakcyjne lokalizacje! Oferty - 15.04.21

Od 18 do blisko 150 metrów kwadratowych mają mieszkania, które gmina postanowiła wystawić na przetarg. Do kupienia są lokale w zabytkowych kamienicach w sercu Krakowa, jak też mieszkanie w kameralnym trzypiętrowym bloku na os. Willowym. To ostatnie, o powierzchni ponad 22 mkw., ma też najniższą cenę wywoławczą - 143 tys. złotych. Pierwsze przetargi na gminne lokale odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Część z budynków, w których są mieszkania do wzięcia, prezentujemy w galerii zdjęć.