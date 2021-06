Małopolska zachodnia. Rusza sezon kąpielowy. Co robić, gdy widzimy tonącego? Ratownik WOPR radzi. Łańcuch życia

W 2020 roku na terenie Polski odnotowano 483 wypadków utonięcia. W 90 proc. przypadków byli to mężczyźni. Największą grupę stanowią ci powyżej 31 roku życia. 117 osób przed utonięciem spożywało alkohol.

Jak być bezpiecznym nad wodą, jakich zachowań się wystrzegać?

Widać niewielką poprawę świadomości osób wypoczywających nad wodą. Wpływ na to mają prowadzone akcje profilaktyczne i kampanie społeczne, które starają się eliminować nieodpowiedzialne zachowania. Rośnie również świadomość, że warto wypoczywać nad kąpieliskiem strzeżonym, tam znajdują się osoby, które mogą uratować nam życie.

Najczęstszą przyczyną podtopień i utonięć jest spożywanie alkoholu. Podczas interwencji w stosunku do osób dorosłych bardzo często mamy do czynienia z osobami nietrzeźwymi.

Jak należy zachować się, gdy widzimy tonącą osobę?

Jeśli jesteśmy na kąpielisku strzeżonym lub w pobliżu jest ratownik należy go o tym poinformować. Pomoc można wezwać głośno krzycząc. Jeśli nie ma takiej możliwości należy coś podać tonącemu. Może to być patyk lub kawałek ubrania, cokolwiek czego mógłby się złapać. To ważne, by nie mieć bezpośredniego kontaktu z tonącym, który w panice może nas wciągnąć pod wodę. Warto wspólnie z innymi osobami wypoczywającymi nad wodą utworzyć łańcuch życia, chwycić się za ręce i podać coś tonącemu. Ludzie zazwyczaj w takich sytuacjach dobrze reagują i przyłączają się do akcji.